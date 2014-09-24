Південна залізниця запускає поїзд Харків, Кременчук - Сімферополь

Південна залізниця призначила нічний швидкий двогрупний поїзд №92/81-82/91 сполученням Харків, Кременчук (Полтава) – Сімферополь, який курсуватиме щодня з 1 жовтня по 29 травня 2015 року, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, у складі поїзда групи вагонів Харків - Сімферополь, Кременчук - Сімферополь і Полтава - Сімферополь.

Зокрема, група безпересадочних вагонів сполученням Харків - Сімферополь відправлятиметься щодня о 20:45, за винятком 31 грудня, і прибуватиме до Сімферополя о 08:15.

Група безпересадочних вагонів сполученням Кременчук – Сімферополь відправлятиметься через день о 14:45, з Полтави (через день) - о 17:09. Останні дві групи прибуватимуть на станцію Харків о 19:53, де комплектуватиметься повний склад поїзда, і виїжджатиме до Сімферополя з часом прибуття туди о 8:15.

У зворотному напрямі групи вагонів відправлятимуться щодня о 20:35, окрім 1 січня, і прибуватимуть до Харкова о 08:03, до Полтави об 11:46, до Кременчука – о 14:33.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця призначила додатковий поїзд №127/128 сполученням Харків – Зернове, який почне курсувати з 1 жовтня.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна із найстаріших залізниць України, розгорнена довжина головних шляхів якої становить понад 4000 км. Південня залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.