«Укрзалізниця» оскаржить у суді скасування конкурсу з оцінки свого майна

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір оскаржити в окружному адміністративному суді Києва рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про скасування процедури закупівлі послуг із проведення незалежної оцінки майна й майнових прав відомства з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

«Укрзалізниця» оскаржуватиме таке рішення Антимонопольного комітету в суді й вимагатиме його скасування, оскільки цей факт не лише порушує права тих учасників, які подали заявки на участь у тендері, але й зриває програму Кабінету міністрів з реформування «Укрзалізниці», - повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, 19 вересня постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету ухвалила рішення зобов'язати «Укрзалізницю» скасувати тендер на проведення оцінки її майна.

Нагадаємо, на початку серпня «Укрзалізниця» організувала відкритий конкурс на проведення незалежної оцінки свого майна, заявки на участь в якому подали три великі міжнародні консалтингові компанії - Deloitte&Touche, Ernst&Young і Baker Tilly Ukraine. Проте пізніше відомство подало позов до Генеральної прокуратури України через спробу зриву маловідомою полтавською компанією "Укрбізнесконсалтинг" цього конкурсу. Зокрема, ця компанія до завершення тендерної процедури направила в Антимонопольний комітет скаргу з приводу тендеру, що проводився "Укрзалізницею", у зв'язку з чим комітет на місяць відтермінував ухвалення рішення.

У прес-службі «Укрзалізниці» уточнили, що ця полтавська компанія офіційно не зверталася до «Укрзалізниці» за тендерною документацією й, відповідно, заявок на участь у конкурсі не подавала, а про її існування відомство дізналося лише після подачі нею скарги до АМКУ.

Начальник відділу договірних відносин і координації закупівель «Укрзалізниці» Ігор Бондаренко, посилаючись на Закон України «Про здійснення державних закупівель», повідомив, що затягування процедури закупівлі передбачає припинення «Укрзалізницею» будь-яких дій і ухвалення будь-яких рішень щодо тендеру, окрім дій, спрямованих на усунення порушень. Таким чином, закон забороняє укладати договір про закупівлю оціночних послуг під час процедури оскарження.

Читайте також«Укрзалізниця» створила комісію з профілактики правопорушень та корупціїЯк повідомляв УНІАН, уряд 25 червня ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» в публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності. Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є розділення адміністративного керівництва й господарської діяльності на залізничному транспорті.

Згідно з програмою реформування, оцінка майна й майнових прав «Укрзалізниці» має бути проведена не пізніше жовтня поточного року.

Компанія-переможець буде відібрана на конкурсній основі для укладення з нею договору про проведення незалежної оцінки з оплатою послуг за рахунок коштів "Укрзалізниці".

Зведений акт оцінки майнового комплексу створюваного акціонерного товариства, після проведення рецензії Фондом державного майна, має бути представлений на затвердження уряду.

Довідка УНІАН. До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна й Придніпровська залізниці, а також підприємства та організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці в Росії (РЗ), Німеччині (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) та інших країнах.