Одеська залізниця розмістить облігації на 810 млн гривень

Одеська залізниця має намір розмістити облігації загальною номінальною вартістю 810 млн грн.

Про це емітент повідомив у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомлення, відповідне рішення ухвалив начальник Одеської залізниці Віктор Фрунза 22 вересня 2014 року.

Залучені від продажу облігацій фінансові ресурси будуть направлені на капітальні інвестиції, зокрема, на оновлення і модернізацію основних фондів, з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках, на удосконалення системи швидкого руху транзитних вантажів територією України, а також на поповнення обігових коштів, зокрема, на рефінансування заборгованості.

Розміщення цінних паперів планується на столичній фондовій біржі ПФТС. Період розміщення облігацій, а також інші умови їх випуску не вказані.

Читайте такожОдеська залізниця хоче залучити кредити на 150 млн гривеньЯк повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") має намір до кінця 2014 року випустити облігації загальною номінальною вартістю близько 4 млрд грн двома траншами: перший - на 2 млрд грн і другий - на 175 млн дол. з хеджуванням валютних ризиків.

Термін обігу всіх облігацій - до 2017 року. Премія за облігаціями не перевищуватиме 2-3% від ставки за державними паперами з відповідним терміном обігу.

Довідка УНІАН. До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-західна і Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської і Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% від вантажообороту і понад 16% від пасажирообороту залізниць України.