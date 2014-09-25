Окупанти ввели у Севастополі режим надзвичайної ситуації через проблеми зі зв'язком

Окупаційна влада Севастополя ввела режим надзвичайної ситуації для всіх органів управління і ГУП Севастополя «Севтелекома» у зв'язку з тим, що «Укртелеком» припинив надавати послуги на території міста, повідомляється на сайті міської адміністрації.

У спеціальній постанові «Севтелекому» доручено вжити заходів до відключення технологічного управління мережею фіксованого зв'язку з боку України, забезпечивши при цьому фіксований зв'язок екстрених служб всіма доступними способами. Також доручено забезпечити підтримку працездатності всієї мережі фіксованого зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, один з найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелеком» заявив 24 вересня, що тимчасово припиняє надання телекомунікаційних послуг у Севастополі у зв'язку з незаконним проведенням інвентаризації майна компанії окупаційною владою півострова.

«Укртелеком» також вважає незаконним відсторонення директора Севастопольського філіалу компанії від займаної посади на час проведення інвентаризації.

«Дії влади Севастополя посягають на приватну власність ВАТ «Укртелеком» і суперечать законодавству України, Російської Федерації і нормами міжнародного права про недоторканність приватної власності», - заявили в компанії.

При цьому там зазначили, що обставини, які склалися в Севастополі, «ставлять під загрозу подальшу роботу оператора та забезпечення телекомунікаційними послугами жителів півострова Крим».