Із сьогоднішнього дня відновлено рух потягів із Донецька

З Донецька відновлено рух пасажирських потягів далекого прямування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

У повідомленні наголошується, що з 25 вересня поновлюється рух пасажирських потягів далекого прямування зі станції Донецьк, і з сьогоднішнього дня щоденний фірмовий пасажирський потяг ДЗ «Гірник» №47/48 сполученням Донецьк-Севастополь відправляється з Донецька о 17.34, прибуття до Севастополя - 7.05.

Відправлення з Севастополя о 21.50, прибуття до Донецька - 14.15.

Читайте також«Укрзалізниця» оскаржить у суді скасування конкурсу з оцінки свого майнаМаршрут проходження потягу №47/48 сполученням Донецьк-Севастополь здійснюється через станції Волноваха, Камиш-Зоря, Мелітополь, Джанкой і Сімферополь. Для зручностей пасажирів передбачені посадки на станціях Рутченкове (17.50) і Мандрикіне (18.00), які знаходяться в межах Донецька. Відновити рух пасажирських потягів далекого прямування стало можливим завдяки відновленню залізничного полотна на ділянці Донецьк-Рутченкове-Мандрикіне-Доля-Єленівка, наголовили у прес-службі.

У прес-службі також нагадали, що рух пасажирських потягів далекого прямування зі станції Донецьк не здійснювався з 12 серпня через бойові дії й руйнування залізничної інфраструктури.

«Донецька залізниця усвідомлює весь ступінь відповідальності у соціальній значущості пасажирських перевезень, докладаючи максимум зусиль для організації безпечних пасажирських перевезень», - запевнили у прес-службі.