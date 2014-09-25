Призначено безпересадочні вагони за маршрутом Київ - Рубіжне

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 25 вересня запускає курсування трьох безпересадочних вагонів за маршрутом Київ - Рубіжне (Луганська область), повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, два плацкартні вагони та один купейний будуть відправлятиметься зі столиці о 18:56 у складі поїзда № 520/519 сполученням Київ - Луганськ. З Харкова вагони продовжать курсування в складі поїзда № 526/524 за маршрутом Харків - Рубіжне і прибуватимуть на станцію призначення в 12:25.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з метою вивчення потенційного пасажиропотоку з 15 вересня по 15 жовтня продовжила маршрут курсування поїзда №526/525 сполученням Харків - Сватове до станції Рубіжне.

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної здатності вокзалів), зокрема, призначає додаткові поїзди і збільшує кількість вагонів у цілорічних поїздах.