Відновлено рух приміських потягів на ділянці Іловайськ - Донецьк

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку із завершенням ремонтно-відновлювальних робіт відновила курсування приміських потягів з 25 вересня на ділянці Іловайськ - Моспіне - Менчугове - Ларіне - Чумакове - Мушкетове - Донецьк-2, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, станом на 25 вересня приміські потяги Донецької залізниці курсують у Донецькій області на ділянках: Маріуполь - Волноваха, Очеретине - Красноармійськ - Чапліне, Скотовата - Костянтинівка - Слов'янськ - Красний Лиман; Скотовата - Слов'янськ - Бантишеве, Красний Лиман - Сіверськ - Артемівск-2 - Курдюмівка, Іловайськ - Донецьк-2; у Луганській області на ділянках: Родакове - Луганськ, Родакове - Сентянівка, Кипуча, - Комунарськ - Родакове, Венгерівка - Переїзд - Рубіжне - Сватове – Куп’янськ, Луганськ - Мануїлівка, Луганськ - Ізварине.

Донецька магістраль нагадує, що у разі планування поїздки пасажирам слід звертатися за уточнюючою інформацією до залізничних кас і довідкових служб вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни у графіку руху потягів.

"Донецька залізниця продовжує ремонтно-відновлювальні роботи залізничної інфраструктури і вживає усіх можливих заходів для організації безпечних пасажирських перевезень", - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня ДЗ відновила курсування приміських потягів на ділянці Ізварине - Краснодон - Семейкіне - Луганськ, а з 24 вересня на напрямку Сватове - Рубіжне - Лисичанськ - Переїзд – Венгерівка.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.