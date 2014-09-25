Придніпровська залізниця розмістить облігації на 1,2 млрд гривень

Придніпровська залізниця (ПдЗ) має намір розмістити облігації загальною номінальною вартістю 1,24 млрд грн.

Про це повідомив емітент у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийнято 24 вересня поточного року.

Залучені від продажу облігацій фінансові ресурси будуть спрямовані на капітальні інвестиції, а також на поповнення обігових коштів, зокрема, для рефінансування заборгованості.

Період розміщення облігацій, а також інші умови їх випуску не вказані.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") має намір до кінця 2014 року випустити облігації загальною номінальною вартістю близько 4 млрд грн двома траншами: перший - на 2 млрд грн і другий - на 175 млн дол. з хеджуванням валютних ризиків.

Термін обігу всіх облігацій - до 2017 року. Премія за облігаціями не буде перевищувати 2-3% ставки за державними паперами з відповідним терміном обігу.

22 вересня Одеська залізниця прийняла рішення розмістити облігації на 810 млн грн.

Довідка УНІАН. До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПдЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.