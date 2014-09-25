МАУ просить уряд допомогти врятувати українську авіацію

Про це йдеться в прес-релізі авіакомпанії, текстом якого володіє УНІАН.

«Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» дійсно звернулася до уряду України з листом, в якому висловлена глибока стурбованість станом авіатранспортної галузі України та запропонована низку антикризових заходів, які, на думку авіакомпанії, можуть сприяти збереженню життєздатності галузі в цілому і національного авіаперевізника України - авіакомпанії МАУ - зокрема», - йдеться в повідомленні.

У МАУ підкреслили, що авіакомпанія є галузеутворюючим підприємством цивільної авіації України, і тому ситуація в компанії безпосередньо залежить від політико-економічної ситуації в державі.

«А ця ситуація сьогодні є безпрецедентною за всю історію України і викликає значне падіння ринку пасажирських авіаперевезень», - відзначають в авіакомпанії.

За даними МАУ, тільки в серпні 2014 року падіння ринку склало більше 27% порівняно з аналогічним періодом 2013-го року. Ключовими причинами стало закриття аеропортів Донецька і Луганська, відсутність доступу на ринок Криму, який традиційного забезпечував для перевізника потужний внутрішній і міжнародний пасажиропотоки. «Також заборонено проліт через повітряний простір АР Крим, обмежений проліт повітряних суден над Східною Україною, виключена можливість виконання рейсів в східному напрямку за маршрутами через повітряний простір Російської Федерації. Драматично скоротився пасажиропотік між Україною і Російською Федерацією», - звернули увагу в авіакомпанії.

Значними втратами для перевізника обернулася 60-відсоткова девальвація національної валюти, що призвело до значного зниження платоспроможного попиту на міжнародні перельоти.

У МАУ зазначили, що на сьогодні уряди багатьох держав світу категорично не рекомендують своїм громадянам відвідувати Україну, а зарубіжні авіакомпанії і агентства з продажу авіаквитків, прагнуть звести транзит через аеропорти України до мінімуму. Міжнародні перевізники значно скоротили кількість рейсів, або повністю припинили польоти в і через Україну, що несе збитки аеропортів України та «Украероруху», як організації, яка забезпечує супроводження повітряних суден.

«У цій важкій ситуації авіакомпанія МАУ зберігає мережу власних внутрішніх і міжнародних рейсів, продовжує генерувати транзитний потік через Україну і виконує свої зобов'язання перед пасажирами і партнерами в повному обсязі, лише трохи скоротивши флот і частина маршрутів всередині країни і в Росію, - підкреслили в авіакомпанії. Менеджмент і акціонери авіакомпанії приймають всіх можливих антикризових заходів, які знаходяться у сфері їх контролю, однак у тій кризовій ситуації, в якій сьогодні опинилася українська авіація, для стабілізації галузі необхідна підтримка уряду».

За словами керівництва МАУ, авіакомпанія готова до конструктивної взаємодії з урядом і профільними міністерствами та відомствами «з метою недопущення колапсу авіатранспортної галузі України, руйнування напрацьованої роками маршрутної мережі та нанесення непоправного збитку національним інтересам України».

«Очевидно, що в разі краху маршрутної мережі, її подальше відновлення потребує тривалого часу і величезних фінансових ресурсів, що значно перевищують обсяг кредитного фінансування та допомоги, який провідний український перевізник просить сьогодні від держави для збереження існуючої інфраструктури», - резюмували в МАУ.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Базовий аеропорт - найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. У 2013 році МАУ потрапила в список щорічного рейтингу "ТОП-500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи", складеного міжнародною аудиторсько-консалтинговою компанією Deloitte, зайнявши 424-те місце.