На Донеччині полагодили канал Сіверський Донець-Донбас

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради.

"Фахівцями КП «Компанія «Вода Донбасу» сьогодні в 07.15 вдалося запустити другий насосний агрегат на Верхньо-Кальміуської фільтрувальної станції, від якої Донецьк отримує воду. Завдяки цьому надалі можливе збільшення обсягів води, що подається на місто, що позитивно позначиться на водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДонецька облрада виділила 30 млн грн на відновлення інфраструктури Слов`янського районуТакож зазначається, що на даний момент КП «Донецькміськводоканал» виконує необхідні заходи зі стабілізації водопостачання в місто в нормальному режимі.

Сьогодні водопостачання покращиться, однак частина обсягів буде витрачена на заповнення систем опалення в Петровському, частково Ленінському та Куйбишевському районах, заявили у міськраді.