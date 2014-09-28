У Євросоюзі дозволили користуватись мобільними телефонами в літаках

Згідно з новими правилами, авіакомпанії можуть дозволити пасажирам виходити в Інтернет за допомогою мобільних телефонів і планшетних комп'ютерів упродовж усього польоту. При цьому більше не вимагається перемикати засоби зв'язку в режим польоту.

Найбільший німецький авіаперевізник, авіакомпанія Lufthansa, 27 вересня оголосила, що має намір запровадити нові правила "якомога швидше", повідомляє Deutsche Welle із посиланням на інформагенцію AFP.

За інформацією EASA, пасажири можуть не вимикати електронні прилади під час зльоту та посадки, оскільки літаки обладнані захищеною від перешкод технікою. Її наявність повинні гарантувати авіакомпанії.

При цьому розмови по мобільному телефону на більшості авіаліній і надалі будуть заборонені.

Читайте такожУчням дозволили користуватися телефонами під час уроківНезважаючи на те, що сотовий зв'язок у повітрі не спричиняє жодних технічних проблем, проти телефонних дзвінків, за даними Lufthansa, виступає "переважна більшість пасажирів". Згідно з проведеним у Німеччині соціологічним опитуванням, тільки 13% пасажирів хотіли б користуватися під час польоту мобільними телефонами.