Пілоти Air France припинили двотижневий страйк, компанія втратила сотні мільйонів євро

Як передає радіо «Свобода», профспілковим лідерам та керівництву Air France ще тільки належить укласти угоду щодо трудового спору, який стосується планів перевізника розвивати дочірню компанію Transavia, що спеціалізується на бюджетних поїздках.

Як підкреслюють в профспілці SNPL, страйк припинено, щоб переговори могли продовжуватися в спокійній атмосфері.

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Пілоти домагаються так званого «єдиного контракту» при роботі на головну компанію Air France-KLM і пов`язаних з нею дочірніх структур. Льотчики побоюються, що будуть змушені погоджуватися на менш вигідні для себе умови при обслуговуванні рейсів лоукостером Transavia.