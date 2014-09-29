Донецька залізниця розмістила облігації на 175 млн гривень
Цінні папери достроково розміщені 27 серпня 2014 року.
Донецька залізниця (ДЗ) отримала 174,8 млн грн за рахунок розміщення облігацій.
Про це повідомив емітент у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
Згідно з повідомленням, цінні папери були достроково розміщені 27 серпня 2014 року.
Інша інформація щодо розміщення облігацій у повідомленні не наводиться.
Як повідомляв УНІАН, на початку 2014 року шість залізниць України, що входять до складу «Укрзалізниці», випустили дворічні облігації загальною номінальною вартістю 2 млрд грн для фінансування своїх капітальних інвестицій і на погашення заборгованості.
Читайте також"Укрзалізниця" до кінця року випустить облігації на 4 млрд гривеньУ вересні "Укрзалізниця" оголосила про намір до кінця 2014 року випустити облігації загальною номінальною вартістю близько 4 млрд грн двома траншами: перший - на 2 млрд грн, другий - на 175 млн дол. із хеджуванням валютних ризиків.
Термін обігу всіх облігацій - до 2017 року. Премія за облігаціями не буде перевищувати 2-3% ставки за державними паперами з відповідним терміном обігу.
Довідка УНІАН. До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.
Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль проходить по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).
На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажних перевезень залізниць України.