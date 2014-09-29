Донецька залізниця розмістила облігації на 175 млн гривень

Донецька залізниця (ДЗ) отримала 174,8 млн грн за рахунок розміщення облігацій.

Про це повідомив емітент у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, цінні папери були достроково розміщені 27 серпня 2014 року.

Інша інформація щодо розміщення облігацій у повідомленні не наводиться.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2014 року шість залізниць України, що входять до складу «Укрзалізниці», випустили дворічні облігації загальною номінальною вартістю 2 млрд грн для фінансування своїх капітальних інвестицій і на погашення заборгованості.

Читайте також"Укрзалізниця" до кінця року випустить облігації на 4 млрд гривеньУ вересні "Укрзалізниця" оголосила про намір до кінця 2014 року випустити облігації загальною номінальною вартістю близько 4 млрд грн двома траншами: перший - на 2 млрд грн, другий - на 175 млн дол. із хеджуванням валютних ризиків.

Термін обігу всіх облігацій - до 2017 року. Премія за облігаціями не буде перевищувати 2-3% ставки за державними паперами з відповідним терміном обігу.

Довідка УНІАН. До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль проходить по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажних перевезень залізниць України.