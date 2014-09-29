За маршрутом Суми - Сімферополь з 1 жовтня запустять групу вагонів

Південна залізниця (ПЗ) призначила причіпну групу вагонів сполученням Суми - Сімферополь - Суми, яка буде курсувати з 1 по 24 жовтня у складі поїзда №100/99 за маршрутом Мінськ - Сімферополь, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, група вагонів сполученням Суми - Сімферополь відправлятиметься з 1 по 23 жовтня за непарними числами о 21:20 та прибуватиме до Сімферополя о 13:05.

У зворотному напрямку група вагонів буде відправлятися з 2 по 24 жовтня за парними числами о 18:20 та прибуватиме до Сум о 08:58.

Як повідомляв УНІАН, раніше Південна залізниця призначила нічний двогрупний поїзд №92/81-82/91 сполученням Харків, Кременчук (Полтава) - Сімферополь, який курсуватиме щоденно з 1 жовтня до 29 травня 2015 року.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць залізниці визначає її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.