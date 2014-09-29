Невідомі підірвали залізничний шлях в Одесі

Сьогодні, 29 вересня, невідомі особи вибухом пошкодили одну із залізничних стрілок на шляху станції Одеса-Пересип Одеської залізниці.

За даними прес-служби УМВС на Одеській залізниці, повідомлення про подію надійшло до міліції вранці 29 вересня.

«Унаслідок пошкодження неосновної колії рух не припинявся, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група... Правову кваліфікацію події буде здійснено після вивчення всіх її обставин", - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, до чергової частини лінійного відділу на станції Одеса-Головна надійшло повідомлення від працівника воєнізованої охорони Одеської магістралі, який почув схожий на вибух звук, що пролунав на одній з неосновних колій станції Одеса-Пересип. При огляді залізничної колії він виявив сліди вибуху невідомого предмета, в результаті якого й була пошкоджена одна із стрілок.

У свою чергу, в прес-службі Одеської залізниці уточнили, що інцидент стався сьогодні вночі о 03:53, і на даний час одеські залізничники в оперативному порядку відновлюють пошкоджений стрілочний перевід.

«При огляді місця події комісія залізниці виявила пошкодження від вибуху стрілочного переводу №21 у зоні рамних рейок і його електроприводу. Тут утворилася воронка діаметром близько 3,5 м і завглибшки 1,2 м. Фрагменти деталей вузлів стрілочного переводу розкидані в радіусі 100 метрів», - повідомили у прес-службі.

У повідомленні підкреслюється, що через дії зловмисників на суміжній головній парній колії швидкість руху поїздів обмежена до 25 км/год., а завданий залізничній інфраструктурі збиток Одеська магістраль оцінює у понад 80 тис. грн.

Залізничники планують завершити ремонтні роботи на даній ділянці до 20:00 понеділка.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської і Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообороту і більш як 16% пасажирообороту залізниць України.