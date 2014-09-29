Lufthansa скасовує близько 50 рейсів через страйк пілотів

Як повідомив представник профспілки, пілоти виступають проти збільшення вікової межі для дострокового виходу на пенсію з 55 років до 61 року, передає lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Пілоти будуть страйкувати в міжнародному аеропорту Франкфурта-на-Майні, який є найбільшим за рівнем пасажиропотоку в Німеччині і третім у Європі.

Страйк, яка розпочнеться о 8 ранку і триватиме до 23 години за місцевим часом, зачепить в першу чергу перельотів на дальні відстані. Буде скасовано близько 50 рейсів із Франкфурта. Однак які саме, поки не відомо.

«Поки ми точно не знаємо, скільки рейсів буде скасовано. Страйк не торкнеться рейсів з Дюссельдорфа і Мюнхена на далекі відстані», - заявив представник профспілки.

Протест стане п'ятим за останні кілька місяців. Останній раз пілоти Lufthansa страйкували 10 вересня. Тоді авіакомпанія була змушена скасувати близько 140 рейсів на короткі і середні відстані.

У Франції тим часом припинився страйк пілотів Air France, незважаючи на те що вони так і не змогли досягти бажаних результатів. Протест тривав два тижні і став найтривалішим в історії авіаперевізника. У ньому взяли участь більше 60 відсотків пілотів. 29 вересня були скасовані близько 40 відсотків рейсів. Як повідомляє керівництво компанії, в повному обсязі повітряний трафік буде відновлений до середини тижня.