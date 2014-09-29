«Укрзалізниця» роз'яснила порядок отримання пільгового квитка для учнів і студентів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») роз'яснила порядок оформлення залізничного проїзного документа, що дає право на проїзд за пільговим тарифом для учнів і студентів.

У прес-службі відомства повідомили, що починаючи з 1 жовтня пільги на проїзд залізничним транспортом будуть надаватися в залізничних касах тим студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних закладів, дані яких занесені в Єдину державну електронну базу з питань освіти, яку сформувало Міністерство освіти і науки України.

«Оформлення пільгового проїзду в поїздах міжміського сполучення студентам буде здійснюватися лише в разі збігу номера студентського квитка, прізвище та ім'я студента, які вказані в студентському квитку, з інформацією в електронній базі МОН», - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим Міністерство освіти і науки закликає студентів і учнів перевірити відповідність персональних даних студентського (учнівського) квитка з даними в новоствореній Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

З цією метою міністерство відкрило спеціальний сервіс з перевірки таких документів та, у разі відсутності зазначених даних в системі, радить звертатися в адміністрацію навчального закладу, в якому навчається студент чи учень.

«Після тестування електронної бази в залізничних касах студенти зможуть купувати квитки з пільгою також і через онлайн-систему booking.uz.gov.ua», - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в січні-серпні 2014 року недоотримала 281 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у дальньому та приміському сполученні.

Заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 рік склали 33,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Діти віком до 6 років мають право безкоштовного проїзду в поїзді без надання окремого місця, діти віком до 14 років отримують знижку в розмірі 25% від вартості квитка для дорослого пасажира. Студентам надається 50%-ва пільга на проїзд у поїзді.