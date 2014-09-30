Toyota відкликає в США майже 700 тисяч пікапів через проблеми з підвіскою
11:08, 30 вересня 2014Транспорт/Звя'зок
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Відкликанню підлягають ряд модифікацій пікапів Tacoma 2005-2011 модельних років
Компанія зобов'язалася безкоштовно усунути дефект / uk.wikipedia.org
Японська компанія Toyota оголосила про відкликання з американського ринку майже 700 тис. автомобілів.
Як повідомив автовиробник, фахівці мають усунути несправність, яка може призвести до порушень в роботі задньої підвіски, передає ИТАР-ТАСС.
Відкликанню підлягають ряд модифікацій пікапів Tacoma 2005-2011 модельних років. За словами представників компанії, в результаті проведених тестів було виявлено, що задня підвіска цих автомобілів може піддатися корозії.
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Toyota невідомо про будь-які інциденти, викликані виявленою несправністю. Компанія зобов'язалася безкоштовно усунути дефект у всіх автомобілях.
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