Toyota відкликає в США майже 700 тисяч пікапів через проблеми з підвіскою

Японська компанія Toyota оголосила про відкликання з американського ринку майже 700 тис. автомобілів.

Як повідомив автовиробник, фахівці мають усунути несправність, яка може призвести до порушень в роботі задньої підвіски, передає ИТАР-ТАСС.

Відкликанню підлягають ряд модифікацій пікапів Tacoma 2005-2011 модельних років. За словами представників компанії, в результаті проведених тестів було виявлено, що задня підвіска цих автомобілів може піддатися корозії.

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Toyota невідомо про будь-які інциденти, викликані виявленою несправністю. Компанія зобов'язалася безкоштовно усунути дефект у всіх автомобілях.