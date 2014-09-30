Поїздом із Києва до Чернівців можна буде дістатися на 40 хвилин швидше

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») удосконалила графік руху поїзда №117/118 сполученням Київ - Чернівці, що дозволить скоротити час у дорозі більш ніж на 40 хвилин, починаючи з 26 жовтня, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Укрзалізниця» удосконалила графік руху і збільшила маршрутну швидкість поїзда №117 Київ - Чернівці. З 26 жовтня поточного року він прискориться більш ніж на 40 хвилин, а його розклад стане зручнішим», - сказано в повідомленні.

Зокрема, в даний час поїзд відправляється з Києва о 18:42 і прибуватиме до Чернівців о 6:31, проте вже з 26 жовтня склад вирушатиме зі столиці о 20:04 і прибуватиме до Чернівців о 07:10.

У зворотному напрямку графік руху поїзда залишається без змін: з Чернівців поїзд відправляється о 19:55 і прибуває до столиці о 08:05.

На шляху прямування поїзд робитиме зупинки на станціях, зокрема, у Кам'янці-Подільському, Гречанах, Хмельницькому, Вінниці, Козятині та Фастові.

У прес-службі нагадали, що завдяки внесенню змін в угоду між урядами України і Молдови про діяльність залізничного транспорту, починаючи з 7 червня 2014 року, даний поїзд курсує через територію Молдови. Це дозволило спростити умови транзитних перевезень між країнами, зокрема, скасувати державний контроль транзитного залізничного транспорту в пунктах пропуску при перетині українсько-молдовського державного кордону, у зв'язку з чим поїзд курсує в обидві сторони без зупинок на території Молдови.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня 2014 року Верховна Рада ратифікувала протокол про зміни в Угоду з Молдовою щодо діяльності залізничного транспорту.

Раніше час у дорозі поїзда № 117/118 сполученням Київ - Чернівці становив 13 годин і 35 хвилин.

Протокол про внесення змін в Угоду між урядами України і Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту передбачає спрощення руху поїздів під час перетину українсько-молдовського державного кордону в частині невпинного руху через визначені пункти пропуску транзитних поїздів, для яких початковий пункт відправлення і пункт призначення розташовані на території однієї і тієї ж держави.

У листопаді 2013 року Україна і Молдова з метою спрощення умов транзитних перевезень домовилися про скасування державного контролю транзитного залізничного транспорту в пунктах пропуску при перетині кордонів.

У лютому 2014 року Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді спростити перетин українсько-молдовського кордону транзитними поїздами, а також спростити процедуру перетину залізничниками українсько-словацького кордону під час виконання ними службових обов'язків.

Угода між урядами України і Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту була укладена 20 березня 1993 року.