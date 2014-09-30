Працівникам портофлоту Севастополя після окупації знизили зарплати

У Севастополі працівники портофлоту, який перевозить пасажирів з центру міста на Північну сторону, на Радіогірку і в місто Інкерман, обурені низькою зарплатою і погрожують страйками.

Про це повідомляє «Севастопольська газета».

За словами матроса, який 40 років пропрацював у портофлоты, Віктора Оліфірова, останній місяць працівники підприємства знаходяться «в шоці від того, наскільки маленькими стали зарплати».

«В Україні ми отримували 8-10 тисяч гривень. Зараз 2 тисячі рублів - аванс і ще 2 тисяч рублів - получка (близько 1500 гривень - УНІАН). Ми не для того йшли в Росію»! - каже Оліфіров.

Крім цього, матроси, боцмани і капітани пасажирських катерів стурбовані тим, що керівництво пообіцяло більше не видавати їм спецодяг та харчування під час вахт. Працівники буксирів, які також належать до портофлоту, скаржаться на відсутність регулярних ремонтних робіт на пароплавах. І вже всі працівники як катерів, так і буксирів незадоволені великою кількістю військових пенсіонерів на керівних посадах порту.

За інформацією директора порту Володимир Гудкова, мінімальний оклад на підприємстві становить 9 тисяч рублів, з яких 15% сплачуються податки.