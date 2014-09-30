Курсування поїзда Маріуполь - Харків продовжили до 6 жовтня

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку з підвищеним попитом пасажирів продовжила період курсування поїзда №521/522 за маршрутом Маріуполь - Харків до 6 жовтня включно, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, потяг буде відправлятися з Маріуполя 2, 4 і 6 жовтня о 18:48, зупинятися в Волновасі з 20:03 до 20:23 і прибуватиме до Харкова о 7:50.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 3, 5 і 7 жовтня о 18:16, робити зупинку в Волновасі з 5:10 до 5:35 і прибувати до Маріуполя о 7:17.

Маршрут поїзда проходить через Волноваху, Комиш-Зорі (Запорізька область), Чаплине (Дніпропетровська область) та Лозова (Харківська область).

Станом на 30 вересня, поїзди далекого прямування на ДЗ відправляються зі станцій Донецьк, Луганськ, Костянтинівка й Маріуполь.

Зокрема, зі станції Костянтинівка відправляються поїзди №92 Ясинувата - Одеса (через Дніпропетровськ, Знам'янки), час відправлення - 16:20; №10 Донецьк - Москва (через Харків), час відправлення - 17:15; №125 Ясинувата - Київ (через Харків, Полтаву), час відправлення - 21:17.

Зі станції Луганськ о 13:50 відправляється поїзд №519 Луганськ - Київ (через Красний Лиман, Харків, Полтаву, Миргород), зі станції Донецьк о 17:34 відправляється поїзд №47 Донецьк - Севастополь (через Волноваху, Мелітополь, Джанкой, Сімферополь).

Зі станції Маріуполь відправляються поїзди №69/70 Маріуполь - Львів (через станції Волноваха, Комиш-Зоря, Чаплине, Дніпропетровськ, Шевченка і Жмеринку), час відправлення 7:55; №584 Маріуполь - Київ (через Волноваху, Комиш-Зорі, Лозову, Полтаву, Миргород), час відправлення - 17:05; №521/522 сполученням Маріуполь - Харків (через Волноваху, Комиш-Зорі) час відправлення 18:48, який курсує до 6 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою вивчення потенційного пасажиропотоку з 15 вересня по 15 жовтня подовжує маршрут курсування поїзда №526/525 сполученням Харків - Сватове до станції Рубіжне.

«Укрзалізниця» в цілях забезпечення евакуації пасажирів з Луганської та Донецької областей неодноразово призначала додаткові поїзди зі східного регіону у київському напрямку, а також збільшувала кількість вагонів у складах низки потягів, що курсують з Луганська і Донецька.

З другої половини травня на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого ДЗ скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.