Росія вимагає від України надавати заздалегідь інформацію про залізничні вантажі

Російські залізниці (РЗ) зобов'язали Державну адміністрацію залізничного транспорту України («Укрзалізниця») починаючи з 1 жовтня надавати інформацію щодо всіх вантажних вагонів, які йдуть транзитом або на експорт до країн-членів Митного союзу: Росії, Білорусі, Казахстану, за чотири години до перетину кордонів Росії або Білорусі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, раніше документи передавалися в електронному вигляді під час відбуття потягу з прикордонної передавальної станції.

Крім того, на вимогу російських залізничників, «Укрзалізниця» також надаватиме додаткові відомості про вантаж, що перевозиться, зокрема, РЗ вимагає дані про вантаж з рахунку-фактури і пакувального листа і найменування вантажу в кодуванні класифікатора зовнішньоекономічної діяльності Митного союзу, тоді як раніше "Укрзалізниця" передавала в електронному вигляді накладну і проїздну передавальну відомість на вантаж. При цьому РЗ має намір консолідувати всю інформацію щодо запланованих на ввезення вантажів через кордон.

Читайте такожЗростання експорту в ЄС дозволило Україні компенсувати до половини втрат на ринку Росії"Росіяни пояснили, що метою цього рішення є підвищення ефективності митного контролю і скорочення часу проведення митних операцій з товарами, які ввозяться на територію Митного союзу", - підкреслюється в повідомленні.

Також повідомляється, що тепер вантажовідправники і експедитори повинні самостійно через сайт РЗ надавати попередню інформацію безпосередньо єдиному уповноваженому митному представникові РЗ – компанії "Митно-Брокерський Центр".

Водночас, «Укрзалізниця» зазначає, що з країнами ЄС такі питання вирішуються набагато простіше. Також відпрацьована інформаційна взаємодія з Білоруськими залізницями.

«Мета таких ускладнень - у створенні жорсткіших умов для країн, що не входять до єдиної митної території МС», - вважають фахівці головного комерційного управління "Укрзалізниці".

Довідка УНІАН. Згідно з рішенням колегії Євразійської економічної комісії "Про запровадження обов'язкового попереднього інформування про товари, що ввозяться на єдину митну територію Митного союзу залізничним транспортом", перевізник (РЗ) повинен надати в електронному вигляді попередню інформацію не менше ніж за дві години до переміщення товарів через митний кордон МС. Безпосередньо перевізникові вся необхідна інформація повинна надаватися не менше ніж за чотири години до перетину імпортним поїздом кордону.