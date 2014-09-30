«Укрзалізниця» до 10 жовтня завершить розслідування випадків корупції на столичному вокзалі

Спеціальна комісія Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір до 10 жовтня завершити службове розслідування випадків корупції на залізничному вокзалі станції «Київ-Пасажирський».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Нагадаємо, створенню комісії передувало колективне звернення касирів столичного вокзалу до генерального директора «Укрзалізниці» Бориса Остап‘юка з проханням надати їм всесторонню підтримку і викорінити корупцію на вокзалі.

Зокрема, у своєму зверненні працівники поскаржилися на системні випадки незаконного вимагання хабарів з боку керівництва вокзалу за працевлаштування, відгули і збереження робочого місця.

«Касири повідомляють, що на вокзалі існує напрацьована схема: кому, скільки і за що потрібно платити, у зв'язку з чим просять керівництво галузі втрутитися в цю ситуацію і зупинити корупцію», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що сьогодні, 30 вересня, вищезгаданій комісії вдалося провести зустріч з трудовим колективом Південно-Західної залізниці (ПЗЗ), тоді як за інформацією джерела на Південно-Західній магістралі, ця зустріч мала відбутися ще 26 вересня, але була зірвана за ініціативою керівництва залізниці.

Під час зустрічі представники комісії, керівництво столичного вокзалу і ПЗЗ, а також трудовий колектив обговорили випадки корупції на підприємстві і способи її викорінення.

Читайте такожПеревірку діяльності «Укрзалізниці» завершать до 18 жовтня«Укрзалізниця» інформує, що про випадки корупційних проявів необхідно повідомляти Управлінню профілактики правопорушень і запобігання корупції на залізничному транспорті за телефонами: (044) 309-69-75, (044) 309-69-76, (044) 309- 69-77.

«Усі вказані касирами звинувачення, зокрема, про існування так званих такс за те, щоб утриматися на своєму робочому місці й уникнути звільнення, ретельно перевіряє спеціальна комісія «Укрзалізниці», яка ставить завдання запобігти проявам будь-яких корупційних схем і викорінити це ганебне явище, яке не тільки суперечить чинному законодавству, а й принижує гідність працівників залізничного транспорту всієї країни», - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня "Укрзалізниця" створила комісію з питань профілактики правопорушень і запобігання корупції на залізничному транспорті, яка займається організацією роботи зі зміцнення законності і правопорядку на залізничному транспорті, а також стежить за дотриманням вимог антикорупційного законодавства.

Крім того, останнім часом керівництво «Укрзалізниці» відзначало активізацію чорного піару проти відомства. «Укрзалізниця» пов'язувала це з тим, що їй вдалося заощадити більш як 1 млрд грн, зробивши держзакупівлі прозорими і прибравши безліч фірм-посередників. Також менеджмент «Укрзалізниці» наголошував, що нажив собі чимало ворогів через свою боротьбу з корупцією на підприємствах залізничного транспорту.