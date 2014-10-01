Із 1 жовтня почав курсувати поїзд із Луганська в Одесу

Донецька залізниця сформувала поїзд №592/591 сполученням Луганськ - Одеса, який почав курсувати з 1 жовтня, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, поїзд відправляється з Луганська по непарних числах о 12:40, і прибуває до Одеси наступного дня о 8:09. У зворотному напрямі поїзд відправляється по парних числах о 14:33, і прибуває наступного дня о 10:40.

Поїзд, що складається із 16 вагонів, курсує через станції Родакове, Красний Лиман, Слов'янськ, Лозова, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, П‘ятихатки, Знам‘янка, Кіровоград і Вознесенськ.

«Для пасажирів з Костянтиновки, Дружковки і Краматорська з проїзними документами на цей поїзд буде організовано підвезення приміськими поїздами до станції Слов'янськ (зупинка поїзда у Слов'янську 17:09-17:11)», - підкреслили у прес-службі.

На вокзалах і станціях магістралі здійснюється регулярне інформування пасажирів через гучномовці про всі зміни у графіці руху поїздів.

Читайте такожКурсування поїзда Маріуполь - Харків продовжили до 6 жовтняЯк повідомляв УНІАН, 21 вересня було відновлено рух пасажирських поїздів далекого слідування до станції Луганськ, який було припинено з кінця липня. На даний час поїзди далекого слідування проходження на Донецькій залізниці відправляються зі станцій Донецьк, Луганськ, Костянтинівка і Маріуполь.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці", обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% від загальної довжини залізниць України).