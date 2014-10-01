«Укрзалізниця» влітку скоротила пасажироперевезення до Криму в 3,5 разу

Залізниці України в червні-серпні 2014 року скоротили перевезення пасажирів у напрямку анексованого Росією Криму в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 3,5 разу - до 602,4 тис. осіб.

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») УНІАН повідомили, що згідно з графіком руху поїздів на 2014/2015 роки у напрямку Кримського півострова було передбачено курсування 52 пар пасажирських поїздів, що на 52 пари менше у порівнянні з графіком руху на 2013/2014 роки.

Проте в літній сезон-2014 в Крим курсували всього 23 пари пасажирських поїздів, зокрема, 20 пар формування «Укрзалізниці», з яких 4 пари - формування Кримської дирекції залізничних перевезень і 3 пари поїздів формування Білоруської залізниці.

У прес-службі відзначили, що найбільш популярними у туристів маршрутами за цей період були напрямки Київ - Крим (поїзда № 11/12 Київ - Сімферополь, № 27/28 Київ - Севастополь), Львів - Крим (поїзд № 85/86 Львів - Сімферополь, Донецьк - Крим (поїзд № 47/48 Донецьк - Севастополь), Харків - Крим (поїзд № 81/82 Харків - Сімферополь, Дніпропетровськ - Крим (поїзд № 89/90 Дніпропетровськ - Сімферополь).

В цілому, «Укрзалізниця» внесла деякі зміни в графік курсування поїздів, зокрема, з 17 серпня встановила курсування поїзда № 47/48 Донецьк - Севастополь до Костянтинівки, з 18 серпня скасувала поїзд № 341/342 Луганськ - Сімферополь; 16 вересня скасувала поїзд № 17/18 Севастополь - Москва і з 1 жовтня потяг № 137/138 Кременчук - Полтава - Сімферополь.

Крім того, у червні-серпні поточного року залізницями курсували сезонні поїзди № 241/242 сполученням Харків - Євпаторія і поїзд № 237/238 Київ - Сімферополь, який курсував до 21 вересня.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в червні-серпні 2014 року збільшили перевезення пасажирів до курортів Приазов'я - Бердянська та Генічеська порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 4,9 разу.

«Укрзалізниця» у березні-квітні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою україною і анексованим Кримом порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 40,7% - до 493,7 тис. пасажирів з 832,2 тис. осіб.

У графіку руху поїздів на 2014-2015 роки «Укрзалізниця» передбачила курсування 246 пар пасажирських поїздів, що на 39 пар менше, ніж було передбачено у графіку руху на 2013-2014 роки. Зокрема, це 159 пар цілорічних поїздів (на 5 пар менше); 31 пара сезонних поїздів (на 56 пар менше), а також 56 пар поїздів за необхідності.

Також передбачено курсування 70 пар поїздів формування країн СНД, що на 23 пари менше показника минулого року, з них 27 пар цілорічних поїздів, 16 сезонних поїздів і 27 пар поїздів за вказівкою.