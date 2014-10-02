"Візз Ейр Україна" рідше літатиме з Києва до Москви

Лоукост-авіаперевізник «Візз Ейр Україна» з 27 жовтня по 15 грудня скоротить частоту прямих рейсів між Києвом і Москвою з трьох до двох на тиждень.

Згідно з розкладом польотів на офіційному сайті перевізника, з 27 жовтня по 15 грудня авіакомпанія виконуватиме рейси між столицями щопонеділка і щоп'ятниці. До 27 жовтня рейси виконуватимуться по вівторках, четвергах і суботах. З 15 грудня по 9 січня 2015 року рейси "Візз Ейр Україна" до Москви виконуватимуться по понеділках, середах і п'ятницях, а з 12 січня 2015 року - знову лише по понеділках і п'ятницях.

Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» відкрила прямий рейс між Києвом і Москвою 30 вересня.

Читайте такожУкраїнські авіакомпанії запропонують пасажирам нові рейси

Як повідомляв УНІАН, дозвіл на цей маршрут авіакомпанія одержала від українського підприємства обслуговування повітряного руху («Украерорух») ще влітку минулого року, проте ще рік пішов на те, щоб добитися дозволу російської сторони.

Рейси виконуються на новому літаку Airbus-320 до московського міжнародного аеропорту «Внуково».

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Державною авіаційною службою України. Входить до групи компаній Wizz Air, яка є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. Компанія "Візз Ейр Україна" обслуговує перельоти за 16 маршрутам до шести країн з двох українських міст.