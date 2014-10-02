Будівельники вже проклали 558 м колії Бескидського тунелю

Працівники служби будівельно-монтажних робіт виконали роботи з проходки нового двоколійного залізничного Бескидського тунелю в Карпатах на довжині 558 метрів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на Головне управління колійного господарства відомства.

«Роботи з будівництва Бескидського тунелю ведуться цілодобово. Станом на початок жовтня виконані роботи з проходки тунелю на довжині 558 м. Зараз через якість породи швидкість проходки складає близько 3 метрів на добу», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, новий двошляховий тунель буде мати довжину 1764 м і пролягатиме на максимальній глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта.

Нагадаємо, будівництво нового тунелю було розпочато 29 жовтня 2013 року, а введення в експлуатацію об'єкта заплановано на перший квартал 2017 року.

«Для України Бескидський тунель має стратегічне значення, оскільки цим маршрутом перевозяться вантажі до західного кордону країни, а також - більше 60% транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи», - підкреслює «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, станом на 11 вересня будівельники проклали 501 метр колії Бескидського тунелю.

Минулого року Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення Україні позики в розмірі 55 млн євро для його будівництва. Тунель у Карпатах з'єднає Україну та Євросоюз.

2 вересня український парламент ратифікував гарантійну угоду між Україною та ЄІБ з будівництва тунелю, а 19 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон про реалізацію даного проекту.

Новий тунель будується на межі Львівської та Закарпатської областей в 30 м від діючого, збудованого ще за часів Австро-Угорщини в ХІХ столітті, тунелю, який знаходиться в аварійному стані.

Всього в 2014 році планується прокласти близько 0,7 км колії Бескидського тунелю.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель - другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить в п'ятий пан'європейський транспортний коридор (Італія - Словенія - Угорщина - Словаччина - Україна - Росія.

У кінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівської залізниці для будівництва та облаштування цього тунелю.

Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн підуть на монтажні роботи.