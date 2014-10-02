З Києва до Миколаєва та Івано-Франківська пустять додаткові поїзди
«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом
Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила два додаткові поїзди, що з'єднують столицю України з Миколаєвом та Івано-Франківськом, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
Зокрема, додатковий поїзд № 210/213 за маршрутом Миколаїв - Київ відправлятиметься 2 і 5 жовтня о 21:47 і прибуватиме до столиці о 12:09. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 3 і 6 жовтня о 17:01 і прибувати до Миколаєва о 7:20.
Поїзд курсуватиме із зупинками, зокрема, на станціях Херсон, Кривий Ріг, ім. Т. Шевченка та Городище.
Також повідомляється, що додатковий поїзд № 269/219 за маршрутом Київ - Івано-Франківськ вирушить у рейс 3 жовтня о 22:23 і прибуде до Івано-Франківська об 11:37. У зворотному напрямку поїзд вирушить 5 жовтня о 20:00 і прибуде до столиці о 9:01.
Поїзд курсуватиме із зупинками, зокрема, на станціях Козятин, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів.
У повідомленні наголошується, що продаж квитків на вищевказані поїзди вже відкрито в усіх залізничних касах та в онлайн-системі бронювання і купівлі проїзних документів booking.uz.gov.ua.
«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної здатності вокзалів), призначає додаткові потяги і збільшує кількість вагонів у цілорічних поїздах», - наголошує прес-служба.
Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.