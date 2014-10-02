З Києва до Миколаєва та Івано-Франківська пустять додаткові поїзди

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила два додаткові поїзди, що з'єднують столицю України з Миколаєвом та Івано-Франківськом, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, додатковий поїзд № 210/213 за маршрутом Миколаїв - Київ відправлятиметься 2 і 5 жовтня о 21:47 і прибуватиме до столиці о 12:09. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 3 і 6 жовтня о 17:01 і прибувати до Миколаєва о 7:20.

Поїзд курсуватиме із зупинками, зокрема, на станціях Херсон, Кривий Ріг, ім. Т. Шевченка та Городище.

Також повідомляється, що додатковий поїзд № 269/219 за маршрутом Київ - Івано-Франківськ вирушить у рейс 3 жовтня о 22:23 і прибуде до Івано-Франківська об 11:37. У зворотному напрямку поїзд вирушить 5 жовтня о 20:00 і прибуде до столиці о 9:01.

Поїзд курсуватиме із зупинками, зокрема, на станціях Козятин, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на вищевказані поїзди вже відкрито в усіх залізничних касах та в онлайн-системі бронювання і купівлі проїзних документів booking.uz.gov.ua.

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної здатності вокзалів), призначає додаткові потяги і збільшує кількість вагонів у цілорічних поїздах», - наголошує прес-служба.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.