У жовтні пустять додатковий потяг з Одеси до Харкова

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила додатковий поїзд №472/471 за маршрутом Одеса - Харків, який курсуватиме протягом жовтня, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, додатковий поїзд №472/471 відправлятиметься з Одеси по непарних числах з 3 по 29 жовтня о 15:38 і прибуватиме до Харкова о 9:16.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме по парних числах з 4 по 30 жовтня о 16:13 і прибувати до Одеси о 9:17.

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У повідомленні зазначається, що продаж квитків на вищезазначений поїзд уже відкрито в усіх залізничних касах і в онлайн-системі бронювання та купівлі проїзних документів booking.uz.gov.ua.

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної здатності вокзалів), призначає додаткові поїзди і збільшує кількість вагонів у цілорічних поїздах», - наголошує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня «Укрзалізниця» також призначила два додаткових поїзди, які з'єднують столицю України з Миколаєвом та Івано-Франківськом.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.