«Укрзалізниця» призупинила приймати заявки на підключення агентів до продажу електронних квитків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з перевіркою роботи автоматизованої системи продажуелектронних проїзних документів в умовах завантаженості, тимчасово призупинив приймати заявки на підключення агентських мереж до даного сервісу.

«За останній тиждень до «Укрзалізниці» надійшла значна кількість заявок агентів на підключення їх до автоматизованої системи продажу електронних проїзних (перевізних) документів. У зв'язку з цим виникла необхідність перевірити роботу автоматизованої системи при великому навантаженні», - сказано в повідомленні прес-служби відомства.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» повідомила про намір відкрити доступ агентських мереж до автоматизованої системи продажу електронних квитків, що дають право на проїзд без заходу в залізничні каси, з метою їх реалізації не тільки через свій офіційний сайт, але й через інші канали обслуговування.

«Будь-який туроператор або підприємство, яке займається реалізацією квитків і в змозі виконати умови агентського договору, може підключитися до першоджерела без посередників, а саме - до Головного інформаційно-обчислювального центру «Укрзалізниці», - наголосили у прес-службі.

Читайте також"Укрзалізниця" ввела електронні квитки ще на 9 пар поїздівЗокрема, основними вимогами «Укрзалізниці» до агентів, які претендують на право доступу до вищевказаної системи, є наявність досвіду у сфері продажу проїзних документів, реалізація не менше 6 тис. електронних квитків щомісячно, оплата вартості підключення до такої послуги в розмірі 50 тис. грн з ПДВ.

Після підписання агентського договору інформаційно-обчислювальний центр «Укрзалізниці» спільно з агентом проводить роботи з підключення його до мережі продажів. У разі, якщо середньомісячна кількість проданих квитків становить менше 6 тис., то «Укрзалізниця» залишає за собою право в односторонньому порядку відключити агента від системи і припинити дію договору, про що повідомляє агенту в письмовому вигляді.

«Про відновлення процесу підключення агентам буде повідомлено додатково на офіційному сайті «Укрзалізниці», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, електронний квиток діє на 91 пару поїздів внутрішнього сполучення, зокрема на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+".

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через Інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від їх загальної кількості.

Довідка УНІАН. Електронний квиток можна придбати виключно через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну в залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

На інші поїзди, крім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, який необхідно обміняти на квиток у будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.