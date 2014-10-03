Придніпровська залізниця збільшила перевезення зерна більш ніж на третину

Придніпровська залізниця (ПрЗ) в липні-вересні 2014 року перевезла 602,7 тис. тонн зерна нового врожаю, що на 32,3% перевищує показник аналогічного періоду минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період залізниця задіяла в перевезеннях зерна нового врожаю 9318 вагонів-зерновозів порівняно з 7087 вагонами за аналогічний період 2013 року.

Як зазначають у службі комерційної роботи та маркетингу Придніпровської залізниці, середньодобове навантаження на магістралі становить 6,6 тис. тонн зерна (101 вагон), що «повністю забезпечує потреби вантажовідправників в рухомому складі».

За даними прес-служби, основні напрямки перевезень зернових вантажів пролягають через порти і припортові станції Одеської залізниці на експорт, зокрема, через станції Чорноморська, Жовтнева, Миколаїв-Вантажний, Іллічівськ, Одеса-Порт, Ксенієво.

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Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-вересні 2014 року скоротила навантаження вантажів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 4,7% - до 83,41 млн тонн,

У 2013 році ПдЗ збільшила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 2,1% - до 117,46 млн тонн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПдЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.