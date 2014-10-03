"Дніпроавіа" з 26 грудня відкриває рейс між Харковом та Івано-Франківськом

Авіакомпанія "Дніпроавіа" з 26 грудня 2014 року по 20 березня 2015 року відкриває прямий рейс між Харковом та Івано-Франківськом, повідомила УНІАН прес-служба міжнародного аеропорту «Харків».

Згідно з повідомленням, "Дніпроавіа" виконуватиме рейси двічі на тиждень - щопонеділка і щоп'ятниці з вильотом з Харкова о 17:40. 3 січня 2015 року, у суботу, заплановано додатковий рейс до Івано-Франківська з вильотом з Харкова о 17:40.

Мінімальна вартість перельоту коштує 980 грн.

Крім того, у зв'язку з початком зимового туристичного сезону авіакомпанія Air Arabia з 26 грудня 2014 року відновлює регулярні рейси з Харкова до Шарджі (ОАЕ). Час вильоту з Харкова – 12:15, прибуття до аеропорту Шарджі – 18:45, говориться в повідомленні.

Разом з тим, авіакомпанії МАУ, "ЮТейр Україна", "Роза вітрів" і авіалінії Харкова в зимовий період запланували збільшення частоти рейсів до Єгипту (Хургада, Шарм-ель-Шейх).

Як повідомляв УНІАН, "Дніпроавіа" з 26 грудня відкриває прямий рейс між Одесою та Івано-Франківськом.

Довідка УНІАН. "Дніпроавіа" - українська авіакомпанія, до складу якої входить аеропорт "Дніпропетровськ". Авіакомпанія обслуговує регулярні, внутрішні, міжнародні і чартерні рейси, надає послуги з перевезення пасажирів і вантажів.