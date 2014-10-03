Придніпровська залізниця ремонтуватиме військову техніку для сил АТО
Придніпровська залізниця (ПрЗ) має намір в найкоротші терміни виконати ремонт пошкодженою під час бойових дій на сході України військової техніки для сил антитерористичної операції (АТО), які звільняють регіон від російських терористів.
«Придніпровські залізничники узялися за стислі терміни поставити на колеса чотири одиниці авто- і бронетехніки (вантажівки «Урал», «КамАЗ», «ГАЗ» і бронетранспортер), які прямо з ремонтних цехів відправиться в зону АТО», - йдеться в повідомленні прес-служби залізниці.
Згідно з повідомленням, на адресу ПрЗ надійшов лист від управління оперативного командування «Південь» з проханням надати допомогу у проведенні ремонту бойової техніки, задіяної у проведенні АТО.
«Це мінімум, що ми можемо зробити для спільної справи, оскільки люди на сході життя свої віддають, а це наш «фронт», наша «передова». Допомагаючи українській армії, ми наближаємо мир у нашій країні», - цитує прес-служба виконуючого обов'язки начальника Придніпровської магістралі Юрія Тищенка.
Зокрема, автомобілі «ГАЗ» і «Урал», які надійшли на залізничну автобазу ПрЗ, раніше перебували у користуванні бійців 93-ї механізованої бригади і батальйону «Донбас», а друга пара техніки надійшла із «законсервованих» військових резервів селища Гвардійське в Дніпропетровській області.
Також повідомляється, що спецзамовлення для українських бійців доручено виконати кращим автослюсарям залізничної автобази, які проведуть реставрацію або повну заміну автомобільних двигунів, навісного обладнання і пневматики, а також у разі необхідності відновлять акумулятори і гуму, підготувавши техніку до роботи взимку.
«Працівники розуміють, для кого і навіщо працюють, готові й після роботи залишитися, і у вихідні на роботу вийти, щоб швидко і якісно відремонтувати техніку, вкрай необхідну нашим бійцям», - цитує прес-служба головного інженера автопідприємства Вадима Логвина.
Як повідомляв УНІАН, спровокований Росією збройний конфлікт триває на Донбасі з квітня 2014 року.
У серпні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що уряд додатково виділив на потреби АТО 9,1 млрд грн, які будуть направлені на закупівлю нової техніки і ремонт тієї, що є.
Міністерство оборони України розраховує до кінця 2014 року купити і передати українській армії 145 одиниць новітньої військової техніки, включаючи літаки і вертольоти.
Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить більш як 227 млн тонн вантажів і понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПрЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.