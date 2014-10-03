Придніпровська залізниця ремонтуватиме військову техніку для сил АТО

«Придніпровські залізничники узялися за стислі терміни поставити на колеса чотири одиниці авто- і бронетехніки (вантажівки «Урал», «КамАЗ», «ГАЗ» і бронетранспортер), які прямо з ремонтних цехів відправиться в зону АТО», - йдеться в повідомленні прес-служби залізниці.

Згідно з повідомленням, на адресу ПрЗ надійшов лист від управління оперативного командування «Південь» з проханням надати допомогу у проведенні ремонту бойової техніки, задіяної у проведенні АТО.

«Це мінімум, що ми можемо зробити для спільної справи, оскільки люди на сході життя свої віддають, а це наш «фронт», наша «передова». Допомагаючи українській армії, ми наближаємо мир у нашій країні», - цитує прес-служба виконуючого обов'язки начальника Придніпровської магістралі Юрія Тищенка.

Зокрема, автомобілі «ГАЗ» і «Урал», які надійшли на залізничну автобазу ПрЗ, раніше перебували у користуванні бійців 93-ї механізованої бригади і батальйону «Донбас», а друга пара техніки надійшла із «законсервованих» військових резервів селища Гвардійське в Дніпропетровській області.

Також повідомляється, що спецзамовлення для українських бійців доручено виконати кращим автослюсарям залізничної автобази, які проведуть реставрацію або повну заміну автомобільних двигунів, навісного обладнання і пневматики, а також у разі необхідності відновлять акумулятори і гуму, підготувавши техніку до роботи взимку.

«Працівники розуміють, для кого і навіщо працюють, готові й після роботи залишитися, і у вихідні на роботу вийти, щоб швидко і якісно відремонтувати техніку, вкрай необхідну нашим бійцям», - цитує прес-служба головного інженера автопідприємства Вадима Логвина.

Як повідомляв УНІАН, спровокований Росією збройний конфлікт триває на Донбасі з квітня 2014 року.

У серпні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що уряд додатково виділив на потреби АТО 9,1 млрд грн, які будуть направлені на закупівлю нової техніки і ремонт тієї, що є.

Міністерство оборони України розраховує до кінця 2014 року купити і передати українській армії 145 одиниць новітньої військової техніки, включаючи літаки і вертольоти.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить більш як 227 млн тонн вантажів і понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПрЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.