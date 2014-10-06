З Донецька до Луганська почали курсувати пасажирські автобуси

З Донецька в напрямку Луганська та Сєвєродонецька (Луганська область) за станом на 6 жовтня почали курсувати пасажирські автобуси, повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації.

Крім того, відновлені пасажироперевезення в напрямку Горлівки і Єнакієво (Донецька область). На зазначених маршрутах поступово збільшується кількість задіяних машин, йдеться в повідомленні.

Автобуси також здійснюють рух в міста Ясинувата, Макіївка, Харцизьк, Маріуполь, Слов'янськ, Святогірськ, Сніжне, Шахтарськ, Торез, Амвросіївка Донецької області.

За даними прес-служби, через складну ситуацію, пов'язану з безпекою пасажирів, як і раніше, не курсують автобуси в місто Авдіївка (Донецька область). З цієї ж причини в напрямку Мар'їнки і Красногорівки пасажирський автотранспорт здійснює перевезення тільки в режимі «вихідного дня».

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня у Мінську за підсумками Тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні був підписаний меморандум. Документ складається з 9-ти пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій.

Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Вздовж всього російсько-українського кордону буде працювати спостережна місія ОБСЄ.

Перша домовленість про припинення вогню була досягнута 5 вересня також у Мінську. Однак, на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.

За даними керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, у зоні бойових дій на Донбасі найбільш напружена ситуація зберігається у районі населених пунктів Донецьк, Мар'їнка, Никишино, Щастя, Сміливе.