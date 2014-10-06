Курсування поїзда Маріуполь - Харків продовжили до 14 жовтня

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку з підвищеним попитом пасажирів продовжила період курсування поїзду №521/522 за маршрутом Маріуполь - Харків до 14 жовтня включно, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, поїзд відправлятиметься з Маріуполя 8, 10, 12 і 14 жовтня о 18:48, зупинятиметься у Волновасі з 20:03 до 20:23 і прибуватиме до Харкова о 7:50.

У зворотному напрямі поїзд відправлятиметься 7, 9, 11, 13 і 15 жовтня о 18:16, робитиме зупинку у Волновасі з 5:10 до 5:35 і прибуватиме до Маріуполя о 7:17.

Маршрут поїзду проходить через Волноваху, Камиш-Зорю (Запорізька область), Чапліне (Дніпропетровська область) і Лозову (Харківська область).

Читайте такожУ жовтні пустять додатковий потяг з Одеси до ХарковаЯк повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою вивчення потенційного пасажиропотоку з 15 вересня по 15 жовтня продовжила маршрут курсування поїзду №526/525 сполученням Харків - Сватове до станції Рубіжне.

«Укрзалізниця» з метою забезпечення евакуації пасажирів із Луганської і Донецької областей неодноразово призначала додаткові поїзди зі східного регіону в київському напрямі, а також збільшувала кількість вагонів у ряді поїздів, що курсують з Луганська і Донецька.