Херсонських військових поселять взимку в плацкартні вагони

У прес-службі залізниці повідомили, що раніше на адресу Придніпровської магістралі надійшло звернення з відповідним проханням від керівництва Херсонської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, вагони для бійців підключено до мереж електроживлення, забезпечено системами підігріву води, а також вугіллям для опалення. Крім того, весь зазначений період військовослужбовці зможуть користуватися вагоном-рестораном і отримувати постільну білизну. «Залізниця також допомагає в облаштуванні майданчиків для техніки і пішохідних доріжок у зоні розташування силовиків - на підприємстві виділили потрібну для цього кількість щебенево-піщаної суміші», - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, спровокований Росією збройний конфлікт триває на Донбасі з квітня 2014 року.

Раніше Придніпровська залізниця заявила про намір у найкоротші терміни виконати ремонт пошкодженої в ході бойових дій на сході України військової техніки для сил антитерористичної операції, які звільняють регіон від російських терористів.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів і більш як 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.