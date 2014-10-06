«Укрзалізниця» до листопада завершить підготовку колійного господарства до зими

У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що, загалом, роботи з підготовки об'єктів залізничної інфраструктури до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період ідуть за графіком.

Зокрема, залізничники до 1 жовтня завершили підготовку житлово-комунального і соціального господарства.

Відповідно до повідомлення, залізниці вже підготували 110 одиниць снігоочищувальної техніки із 125 машин, а також 83 снігоприбиральних машини із 103.

«Дефіциту снігоприбиральної техніки, за словами колійників, на сьогодні немає. У разі сильних снігопадів машини завжди готові до оперативної передислокації в регіони, які в цьому матимуть необхідність», - наголошується в повідомленні.

За даними прес-служби, основними напрямами підготовки роботи колійного господарства до зими є: забезпечення безпеки руху, робота стрілочних переведень в умовах обмерзання і снігових заносів, контроль за станом колій і рейок.

З початку підготовки до зимового сезону фахівці шляхового господарства «Укрзалізниці» підготували 13 239 комплектів стрілочних переведень з пневмообдуванням з 14 071 одиниці і 2341 стрілочне переведення з електрообігрівом з 2365.

Також повідомляється, що роботу колійників у належних умовах забезпечуватимуть пункти обігріву, душові і приміщення для сушіння робочого одягу.

«У зимовий період вживатимуть додаткових заходів безпеки: додаткові огляди і перевірки стану колій, стрілочних переведень й інженерних споруд», - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в зимовий період планує до 1 листопада підготувати 3274 пасажирських вагони, з них 583 одиниці пройдуть капітальний ремонт, 193 – деповський.