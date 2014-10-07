Російський "Аерофлот" відновлює рейси між Москвою і Одесою

Російська авіакомпанія "Аерофлот" з 11 жовтня відновлює польоти між Москвою (Шереметьєво) і Одесою, повідомила прес-служба міжнародного аеропорту «Одеса».

За даними прес-служби з посиланням на заявлений розклад, авіакомпанія буде виконувати по два рейси між містами в день, з прибуттям літаків в Одесу в 00:55 09:55, і відправленням Москви - в 02:40 та о 10:45.

Час польоту становить 2 години.

На даний момент з Одеси виконуються рейси в московські аеропорти "Домодєдово " і " Внуково.

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Як повідомляв УНІАН, «Аерофлот» скасував свої рейси Одеса-Москва (Шереметьєво) після того, як 17 липня авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками.