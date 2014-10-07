«Укрзалізниця» оприлюднить список компаній, що претендують на страхування пасажирів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір найближчим часом опублікувати список компаній, які подали заявки на участь у відкритому конкурсі з відбору страховика для обов'язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті.

У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що сьогодні, 7 жовтня, на Львівській, Одеській, Придніпровській, Південній та Південно-Західній залізницях відбудеться розкриття конкурсних пропозицій щодо відбору компанії-страховика.

«Інформацію про страхові компанії, які погодилися взяти участь у відкритому конкурсі для відбору страховика, буде оприлюднено на офіційному веб-сайті «Укрзалізниці», - сказано в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що перш ніж оголосити про проведення тендеру для вибору страхової компанії, «Укрзалізниця» провела публічне обговорення умов даного конкурсу. З цією метою «Укрзалізниця» розмістила у вільному доступі на своєму офіційному сайті проект конкурсної документації щодо проведення публічного тендеру, пропозиції по якому розглядала від учасників до 8 вересня. Зокрема, проект конкурсної документації містить рекомендації Ліги страхових організацій України за основними критеріями для відбору страховика.

Читайте також«Укрзалізниця» призупинила приймати заявки на підключення агентів до продажу електронних квитківТакож повідомляється, що в ході публічного обговорення проекту від представників українського страхового ринку і громадських організацій надійшли пропозиції та зауваження, які були враховані «Укрзалізницею» і залізницями.

Як повідомляв УНІАН, тендер з відбору компанії-страховика буде складатися з двох лотів: обов'язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті на маршрутах міжобласного, міжміського і міжнародного повідомлень, а також обов'язкового страхування пасажирів на маршрутах приміського сполучення. Термін дії договору з дати складання - до 31 грудня 2015 року.

Раніше «Укрзалізниця» відмовилася від послуг трьох страхових компаній, що здійснюють страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті, - "Українського страхового дому", «Злагоди» і "Домінанти", вибравши єдиного страховика - компанію «Інтер-Поліс».

Згідно з урядовою постановою від 25 липня № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», частина акцій компанії «Інтер-Поліс», що належать Фонду державного майна України, були передані «Укрзалізниці», в результаті чого вона отримала контрольний пакет акцій у компанії.

До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.