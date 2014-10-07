«Укрзалізниця» заявляє про чергову піар-атаку з метою дестабілізації роботи відомства

У прес-службі "Укрзалізниці" УНІАН повідомили, що йдеться про оприлюднене в ЗМІ звернення Ради ветеранів і Ради профспілок залізничного транспорту до Президента України Петра Порошенка з проханням негайно зняти з посад генерального директора «Укрзалізниці» Бориса Остапка, його першого заступника Максима Бланка, директора держпідприємства «Укрзалізничпостач» Олександра Лозинського, міністра інфраструктури Максима Бурбака, його першого заступника Петра Пінкаса, а також ініціювати слідство стосовно цих осіб.

«Укрзалізниця» має всі підстави вважати даний лист до Президента виключно замовним матеріалом і наперед продуманою спекуляцією профспілковим авторитетом для розхитування згуртованого колективу залізничників, дестабілізації їх роботи, підриву довіри до керівництва галузі і насадження протестних настроїв у країні», - відзначає залізнична держадміністрація.

Зокрема, у листі до глави держави залізничники звинувачують вищезгаданих осіб у «повному розвалі роботи підконтрольних їм держпідприємств, у кричущих службових зловживаннях, у здачі сепаратистам і знищенні Донецької залізниці, провалі підготовки країни до зими".

Крім того, у своєму зверненні Рада ветеранів і Рада профспілок залізничного транспорту закликають Президента припинити подальше проведення реформи "Укрзалізниці", вважаючи нинішню концепцію реформування «згубною для галузі і для всієї економіки України».

У свою чергу, Профспілка залізничників і транспортних будівельників України оприлюднила на своєму сайті офіційну заяву про свою непричетність до розповсюдженого у ЗМІ звернення Ради ветеранів і Ради профспілок залізничного транспорту до глави Української держави.

«Сам характер матеріалу звернення до президента України, який містить прямі заклики до «кадрових чищень» і не має ніяких реальних фактів неналежного виконання посадових обов'язків менеджменту «Укрзалізниці», свідчить про його замовний характер», - додали в прес-службі.

У зв'язку з цим «Укрзалізниця» закликає представників ЗМІ дотримуватися принципів журналістської етики і не розповсюджувати неправдиву інформацію про діяльність залізничної галузі України.

У прес-службі нагадали, що Профспілка залізничників і транспортних будівельників України є представницьким органом, уповноваженим вести переговори з «Укрзалізницею» щодо питань, пов'язаних із забезпеченням умов праці працівників залізничної галузі.

Між «Укрзалізницею» і профспілками діє галузева угода, що гарантує працівникам пільги і соціальні гарантії, яка була пролонгована на 2014-2015 роки у вересні 2013 року.

Читайте такожПеревірку діяльності «Укрзалізниці» завершать до 18 жовтняЯк повідомляв УНІАН, 17 вересня "Укрзалізниця" створила комісію з питань профілактики правопорушень і запобігання корупції на залізничному транспорті, яка опікується організацією роботи зі зміцнення законності і правопорядку на залізничному транспорті, а також стежить за дотриманням вимог антикорупційного законодавства.

Крім того, останнім часом керівництво «Укрзалізниці» відзначало активізацію чорного піару проти відомства. «Укрзалізниця» пов'язувала це з тим, що їй вдалося заощадити більш як 1 млрд грн, зробивши держзакупівлі прозорими і прибравши безліч фірм-посередників. Також менеджмент «Укрзалізниці» підкреслював, що нажив собі чимало ворогів через свою боротьбу з корупцією на підприємствах залізничного транспорту.