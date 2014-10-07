«Укрзалізниця» оприлюднила список компаній-претендентів на страхування пасажирів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») оприлюднила список компаній, які подали заявки на участь у відкритому конкурсі з відбору страховика для обов'язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті. Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 7 жовтня, на Львівській, Одеській, Придніпровській, Південній і Південно-західній залізницях відбулося розкриття конкурсних пропозицій з відбору компанії-страховика, в ході якого сталі відомі компанії-учасники.

Так, на надання послуг із страхування пасажирів від нещасних випадків на Львівській магістралі претендують такі страхові компанії: «Дністер», «Нафтогазстрах», «Інтер-Поліс», «Брокбізнес», «Українська Пожежно-Страхова Компанія» (УПСК), «Домінанта», «Злагода», «Альфа Страхування», «АХА Страхування», «Перша».

На участь у тендері Одеської залізниці подали заявки «Дністер», «Нафтогазстрах», «Інтер-Поліс», «Брокбізнес», УПСК, «Домінанта», «Країна», «Злагода», «АХА Страхування», «Перша».

У конкурсі на надання страхових послуг на Придніпровській магістралі беруть участь компанії «Дністер», «Нафтогазстрах», «Інтер-Поліс», УПСК, «Домінанта», «Країна», «Злагода», на надання послуг на Південній залізниці беруть участь названі компанії, а також «Брокбізнес», «АХА Страхування», «Перша».

Читайте також«Укрзалізниця» заявляє про чергову піар-атаку з метою дестабілізації роботи відомстваКомпанією-страховиком пасажирів від нещасних випадків на Південно-західній залізниці може стати одна із таких компаній: «Дністер», «Нафтогазстрах», «Інтер-Поліс», УПСК, «Брокбізнес», «Домінанта», «Країна», «Злагода», «Перша», «Раритет», «Універсальна».

У прес-службі нагадали, що перш ніж оголосити про проведення тендеру для вибору страхової компанії, «Укрзалізниця» провела публічне обговорення умов даного конкурсу. З цією метою «Укрзалізниця» розмістила у відкритому доступі на своєму офіційному сайті проект конкурсної документації з проведення публічного тендеру, пропозиції за яким від учасників розглядала до 8 вересня. Зокрема, проект конкурсної документації містить рекомендації Ліги страхових організацій України за основними критеріями для відбору страховика.

Також повідомляється, що в ході публічного обговорення проекту від представників українського страхового ринку і громадських організацій надійшли пропозиції і зауваження, які були враховані «Укрзалізницею» і залізницями.

Як повідомляв УНІАН, тендер з відбору компанії-страховика складатиметься з двох лотів: обов'язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті на маршрутах міжобласного, міжміського і міжнародного сполучення, а також обов'язкового страхування пасажирів на маршрутах приміського сполучення. Термін дії договору - з дати складання до 31 грудня 2015 року.

Раніше «Укрзалізниця» відмовилася від послуг трьох страхових компаній, що здійснюють страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті, - "Українського страхового дому", «Злагоди» і "Домінанти", обравши єдиного страховика – компанію «Інтер-Поліс».

Згідно з урядовою постановою від 25 липня № 200 «Про створення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», частина акцій компанії «Інтер-Поліс», що належать Фонду державного майна України, були передані «Укрзалізниці», внаслідок чого вона одержала контрольний пакет акцій в компанії.

До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-західна і Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.