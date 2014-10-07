ДТП на переїзді в Івано-Франківській області сталося з вини водія мікроавтобуса - "Укрзалізниця"

«6 жовтня цього року о 15:10 на 15 км перегону Коломия - Городенка на нерегульованому залізничному переїзді водій автомобіля Citroen Jumpy грубо порушив правила дорожнього руху: не звертаючи уваги на дорожні знаки й не переконавшись у відсутності поїзда, виїхав на переїзд, що призвело до зіткнення зі службовим поїздом», - сказано в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Зокрема, внаслідок ДТП постраждала жінка, яка керувала автотранспортним засобом, і двоє дітей, які були госпіталізовані до Коломийської центральної районної лікарні.

Згідно з повідомленням, ця подія спричинила затримку у відправленні поїзда №458 за маршрутом Рахів - Київ зі станції Коломия на 1 годину і 15 хвилин, а також поїзда № 6454 сполученням Коломия - Городенка на 52 хвилини.

«Залізничники вкотре застерігають водіїв автотранспорту від невиправданого ризику й порушень правил перетину залізничних переїздів», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в січні-вересні 2014 року кількість дорожньо-транспортних подій (ДТП) на залізничних коліях і переїздах скоротилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 21,5% (на 14 випадків) - до 51 випадку, в ДТП загинули 19 осіб.

За підсумками 2013 року кількість ДТП на залізничних коліях і переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, із них 83 ДТП сталися на залізничних переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, внаслідок чого загинули 23 особи і 27 були травмовані.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину колій.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїзди. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою й світлофорною сигналізацією, 1497 - із черговими і обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового й не обладнані автоматикою.