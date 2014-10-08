На Донбасі бойовики знову підірвали залізничну колію

7 жовтня невідомі особи підірвали ділянку залізничної колії на перегоні Сентянівка – Шипілов Донецької залізниці, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, підрив залізничного полотна виявив колійник 7 жовтня о 17:00 на 60 кілометрі перегону Сентянівка – Шипілов.

«Пошкоджено 12,5 м колії і три шпали. Наразі перегін закрито для руху поїздів», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що раніше в будівельно-монтажному управлінні Донецька внаслідок влучення артснаряда в покрівлю автогаража виробничого приміщення пожежа знищила автомобілі КрАЗ, КАВЗ і автокран КрАЗ.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок вересня «Укрзалізниця» оцінила збитки від дій терористів на сході України в 900 млн. грн.

Наприкінці вересня ООН оцінила збитки, завдані інфраструктурі Донецька і Луганська в результаті обстрілу і бомбардувань, в 440 млн. дол.

«Укрзалізниця» прогнозує, що в разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.