Через підрив колії обмежили маршрут поїзда Київ - Луганськ
Зараз з'ясовуються обставини інциденту, сповіщені всі зацікавлені служби
Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з підривом ділянки залізничної колії на перегоні Сентянівка - Шипілов на Донбасі, обмежила маршрут курсування поїзда №519/520 сполученням Київ - Луганськ до станції Светланово (Луганська область).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
«Зараз з'ясовуються обставини інциденту, сповіщені всі зацікавлені служби. За умови доступу залізничників до зруйнованої ділянки, відновлювальні роботи розпочнуться найближчим часом», - сказано в повідомленні.
У прес-службі зазначили, що пасажири поїзда № 519/520 за маршрутом Київ - Луганськ, які не доїхали до станції призначення в зв'язку з обмеженням маршруту поїзда, можуть отримати відшкодування невикористаної частини вартості квитка у залізничній касі станції висадки/посадки.
«Щодо подальшого курсування поїзда № 519/520 Київ - Луганськ буде повідомлено додатково», - підкреслює «Укрзалізниця».
Як повідомляв УНІАН, підрив залізничного полотна невідомими особами виявив колійник 7 жовтня о 17:00 на 60 км перегону Сентянівка - Шипілов.
21 вересня було відновлено рух пасажирських поїздів дальнього прямування до станції Луганськ, який був припинений з кінця липня.
Станом на початок вересня «Укрзалізниця» оцінила збиток від дій терористів на сході України в 900 млн грн.
«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.