Через підрив колії обмежили маршрут поїзда Київ - Луганськ

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з підривом ділянки залізничної колії на перегоні Сентянівка - Шипілов на Донбасі, обмежила маршрут курсування поїзда №519/520 сполученням Київ - Луганськ до станції Светланово (Луганська область).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Зараз з'ясовуються обставини інциденту, сповіщені всі зацікавлені служби. За умови доступу залізничників до зруйнованої ділянки, відновлювальні роботи розпочнуться найближчим часом», - сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що пасажири поїзда № 519/520 за маршрутом Київ - Луганськ, які не доїхали до станції призначення в зв'язку з обмеженням маршруту поїзда, можуть отримати відшкодування невикористаної частини вартості квитка у залізничній касі станції висадки/посадки.

«Щодо подальшого курсування поїзда № 519/520 Київ - Луганськ буде повідомлено додатково», - підкреслює «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, підрив залізничного полотна невідомими особами виявив колійник 7 жовтня о 17:00 на 60 км перегону Сентянівка - Шипілов.

21 вересня було відновлено рух пасажирських поїздів дальнього прямування до станції Луганськ, який був припинений з кінця липня.

Станом на початок вересня «Укрзалізниця» оцінила збиток від дій терористів на сході України в 900 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.