Зміни в «Борисполі» можливі лише за умови оновлення менеджменту підприємства - експерт

Виконувачем обов’язків головного бухгалтера аеропорту «Бориспіль» призначено Шиловцеву Ганну Олександрівну, яка раніше обіймала пост Головного бухгалтера комунального підприємства «Київ» («Жуляни»). Виконувачем обов’язків заступника генерального директора з операційної діяльності призначено Борисюка Антона Вікторовича, який раніше обіймав посаду Віце-Президента авіакомпанії МАУ із сервісу та логістики. На посаду виконувача обов’язків заступника генерального директора із економіки та фінансів призначено Звонарьова Кирила Олеговича, який має багаторічний досвід роботи на комерційних підприємствах різних галузей та виняткову для авіаційних підприємств України освіту - зокрема, МВА Берлінського університету Steinbeis та диплом ІАТА – Finance and Accounting Management). Усі кандидатури наразі проходять погодження відповідно до процедури у профільному міністерстві.

Авіаційний експерт Богдан Долинце: «Сьогодні «Бориспіль» потребує змін, причому не революційних, а еволюційних. На такі зміни спроможні лише ті фахівці, які добре знають ринок та спроможні послідовно та логічно – крок за кроком – працювати на конструктивний результат. Зміни в «Борисполі» можливі. Але ряд питань потребує абсолютно нового погляду».

Нагадаємо, відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 18.09.2014 року № 180-О, з 19 вересня 2014 р. на посаду виконувача обов’язків генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» призначено Євгенія Дихне. В одному із перших інтерв’ю Є.Дихне зазначив, що планує внести зміни в структуру і привести її у відповідність до світового досвіду організації виробничих процесів в аеропорту, однак ці зміни не приведуть до скорочення виробничого персоналу.