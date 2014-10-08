Вільна профспілка машиністів України вимагає від Мінінфраструктури дотримання їх трудових прав

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Вільної профспілки машиністів Семен Каріков під час пікетування будівлі Кабінету міністрів кількома десятками протестувальників.

Вільна профспілка машиністів України як член Міжнародної федерації транспортників (МФТ) і Європейської федерації транспортників (ЄФТ) бере участь в міжнародному Тижні дій МФТ (6-12 жовтня) під гаслом «Транспортники дають відсіч – Організовуємося глобально». У зв'язку з цим в рамках цієї події ВПМУ провела пікетування біля стін будівлі українського уряду. Каріков вважає, що акція протесту – це кращий спосіб привернути до себе увагу.

Зокрема, Вільна профспілка вимагає від Мінінфраструктури скасувати контрактну форму трудового договору. У зв'язку з цим профспілка наполягає на внесенні змін до постанови Кабміну від 15 липня 1997 року в частині виключення провідників і начальників пасажирського поїзду з переліку співробітників, які працевлаштуються на контрактній основі.

ВПМУ також зажадала введення обмеження робочого часу для локомотивних бригад у поїздному русі з метою безпеки руху.

«Ми пропонуємо безпосередньо при міністерстві створити робочу групу, яка займеться розробкою нового нормативного документа щодо режиму праці та відпочинку окремих категорій залізничників», - сказав Каріков.

Він також відзначив важливість старту реформи «Укрзалізниці» і висловив стурбованість щодо того, аби всі етапи не відставали від намічених термінів, зокрема, на сьогоднішній день через втручання Антимонопольного комітету України «гальмується» процес відбору незалежного оцінювача активів для формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Разом з тим голова профспілки відзначив, що постанова Кабміну про перетворення «Укрзалізниці» в публічне акціонерне товариство забороняє скорочувати чисельність працюючих залізничників без узгодження з Мінінфраструктури, і закликав не допустити скорочення.

Під час переговорів з організаторами мітингу заступник генерального директора «Укрзалізниці» Олександр Зародов наголосив на важливості вирішення існуючих спірних питань шляхом мирного врегулювання, а не за допомогою різних акцій протестів.

««Укрзалізниця» постійно веде діалог зі всіма існуючими на сьогоднішній день профспілками, і порушені ними питання ми розглядаємо на всіх заходах, учасником яких, зокрема, є Каріков, який за сумісництвом бере участь в робочій групі з реформування галузі. Ми, як і раніше працювали, так і продовжуватимемо в цьому руслі спільними зусиллями вирішувати проблеми залізничників», - наголосив Зародов.

У свою чергу присутній на заході директор департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту Мінінфраструктури Микола Снітко також відзначив готовність міністерства йти на діалог з профспілками, погодившись з низкою вище перелічених вимог.

«Всі спірні питання ми готові обговорювати і для знаходження їх рішення запрошувати представників профспілок до міністерства», - сказав Снітко.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» неодноразово наголошувала, що розраховує на повноцінний діалог з представниками вільних профспілок залізничників щодо ситуації в галузі.

Уряд 25 червня ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» в публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності.

Згідно з програмою реформування на початку серпня «Укрзалізниця» організувала відкритий конкурс на проведення незалежної оцінки свого майна з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Проте пізніше відомство подало позов до Генеральної прокуратури України через спроби зриву цього конкурсу маловідомою полтавською компанією "Укрбізнесконсалтинг", яка до завершення тендерної процедури направила в Антимонопольний комітет скаргу з приводу тендеру, що проводився "Укрзалізницею" .

19 вересня Антимонопольний комітет зобов'язав «Укрзалізницю» скасувати тендер на проведення оцінки її майна, і залізнична держадміністрація має намір оскаржити це рішення в суді.

Довідка УНІАН. До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці в Росії (РЖД), Німеччині (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) та інших країнах.