Потяг Луганськ - Київ відправиться сьогодні зі станції Світланове о 17:30

«Сьогодні, 8 жовтня, через пошкодження залізничної інфраструктури на перегоні Сентянівка - Шипілов Донецької залізниці поїзд №519 Луганськ - Київ відправиться у напрямку столиці о 17:30 зі станції Світланове», - говориться в повідомленні прес-служби відомства.

Щодо подальшого курсування поїзду № 519/520 за маршрутом Київ - Луганськ «Укрзалізниця» повідомить додатково.

У прес-службі нагадали, що у зв'язку з підривом залізничної колії на 60 км перегону Сентянівка – Шипілов «Укрзалізниця» обмежила маршрут курсування поїзду №519/520 Київ – Луганськ до станції Світланове.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня було відновлено рух пасажирських поїздів дальнього проходження до станції Луганськ, який було припинено з кінця липня.

Станом на початок вересня «Укрзалізниця» оцінила збитки від дій терористів на сході України в 900 млн. грн.

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«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.