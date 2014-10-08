Бойовики підірвали автомобіль біля залізниці між Павлоградом і Красноармійськом

У результаті вибуху бойовиками автомобіля на дорозі між Павлоградом і Красноармійськом було пошкоджено контактну мережу на перегоні Слов'янка - Роз'їзд №5, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«7 жовтня о 11:35 на перегоні Слов'янка - Роз'їзд № 5 на автодорозі між містами Павлоград і Красноармійськ біля блокпоста військових, розташованого на відстані 50 м від залізничних шляхів, стався вибух автомашини», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, в результаті диверсії було пошкоджено дроти контактної мережі, лінії електропостачання та зв'язку.

«Укрзалізниця» зазначає, що рух поїздів на даній ділянці було припинено, проте вже з 20:22 того ж дня залізничникам вдалося відновити курсування поїздів.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня бойовики підірвали ділянку залізничної колії на перегоні Сентянівка - Шипілов на Донбасі.

Станом на початок вересня «Укрзалізниця» оцінила збиток від дій терористів на сході України в 900 млн грн.

В кінці вересня ООН оцінила збитки, завдані інфраструктурі Донецька і Луганська в результаті обстрілу і бомбардувань, у 440 млн дол.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.