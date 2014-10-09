Потяги з Києва до Луганська почали курсувати за звичайним графіком

У прес-службі відомства УНІАН повідомили, що це стало можливим завдяки відновленню підірваної російськими терористами ділянки залізничної колії на перегоні Сентянівка – Шипілов, у зв'язку з чим поїзд №520 за маршрутом Київ - Луганськ все-таки доставив пасажирів до кінцевої станції, тоді як раніше було намічене, що поїзд пройде до найближчої до Луганська станції Світланове, яка контролюється українськими військовими.

«Завдяки зусиллям залізничників 8 жовтня було відновлено колії на 60 км. перегону Сентянівка - Шипілов Донецької залізниці і забезпечено проходження потягу №520 Київ - Луганськ до кінцевої станції», - сказано в повідомленні.

Зокрема, поїзд № 520 прибув до Луганська із запізненням більш ніж на 10 годин. «Пасажирам потягу було запропоновано вийти на станції Світланове або дочекатися в поїзді завершення відновних робіт і проїхати до кінцевої станції», - уточнили в прес-службі.

У зворотному напрямку поїзд №519 Луганськ - Київ відправився зі станції Луганськ і зараз перебуває в дорозі. Орієнтовний час запізнення потягу на кінцеву станцію становить понад 5 годин.

«Надалі поїзд курсуватиме відповідно до графіку», - наголошує «Укрзалізниця».

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Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня терористи підірвали залізничну колію на 60 км перегону Сентянівка – Шипілов. У результаті було пошкоджено 12,5 м колії і три шпали, у зв'язку з чим перегін було закрито для руху поїздів.

«Укрзалізниця» у зв'язку з підривом даної ділянки обмежила маршрут курсування потягу №519/520 сполученням Київ – Луганськ до станції Світланове (Луганська область).

21 вересня було відновлено рух пасажирських поїздів далекого сполучення до станції Луганськ, яке було припинено з кінця липня.

Станом на початок вересня «Укрзалізниця» оцінила збиток від дій терористів на сході України в 900 млн. грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що в разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.