«Укрзалізниця» перерахувала в бюджети і цільові фонди 8 млрд гвивень

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-серпні 2014 року скоротила відрахування в бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 5,1% - до 7,95 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, за вказаний період "Укрзалізниця" перерахувала в державний бюджет 2,11 млрд грн, до місцевих бюджетів - 1,67 млрд грн, у державні цільові фонди - 4,17 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в січні-липні 2014 року перерахувала в бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди 6,88 млрд грн.

У 2013 році «Укрзалізниця» скоротила відрахування в бюджети і державні цільові фонди порівняно з 2012 роком на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученні та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.